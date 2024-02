Justiça condena quarto envolvido na morte de mecânico a quase 17 anos de prisão

O Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), condenou Wandason Silva da Cunha, denunciado pela execução do mecânico Adelino Eufrázio da Silva, de 67 anos, a 16 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5 na manhã desta segunda-feira, 19.

Wandason da Cunha era o motorista do carro que levou os dois autores do crime até a casa da vítima, que acabou sendo executada a tiros na madrugada de 13 de março de 2021, após ter a residência invadida por dois bandidos na Rua Primavera, no Bairro Canaã.

A justiça, no entanto, já condenou outros acusados do crime: Saymo Sila de Farias e Pedro Barros Junior, apontados como executores, além de Francisco Osório de Oliveira, que teria sido o mandante do crime. Francisco Osório teria pago o valor de R$ 5 mil a Pedro e Saymo para executar a vítima.

Em abril de 2022, o mandante do crime, Francisco Osório e Pedro Barros foram condenados, cada um, a 25 anos de prisão, e Saymo Farias a 7 anos.