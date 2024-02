Justiça condena Flamengo a pagar R$ 2,9 milhões à família de Christian Esmério

Em decisão publicada nesta quinta-feira (15), a Justiça condenou o Flamengo a indenizar os familiares de Christian Esmério, vítima do incêndio no Ninho do Urubu há cinco anos, em R$ 2 milhões e 944 mil, além de uma pensão no valor de cinco salários mínimos vigentes (R$ 7.060,00) aos pais Andréia e Cristiano até 2048 ou o falecimento deles.

A decisão em primeira instância foi do juiz André Aiex Baptista Martins, da 33ª Vara Cível do Rio de Janeiro. O Flamengo ainda pode recorrer à decisão. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela Itatiaia.

A decisão especifica que o valor de R$ 1,412 milhão deve ser pago ao pai e à mãe de Christian Esmério, Cristiano e Andreia, respectivamente, e de R$ 120 mil ao irmão Cristiano Júnior, a título de reparação por dano moral.

O incêndio que atingiu o alojamento das divisões de base do Ninho do Urubu completou cinco anos no dia 8 de fevereiro. Oito são os acusados pelo Ministério Público, mas ainda não há data para a realização da próxima audiência. O caso corre na 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo), Márcio Garotti (ex-diretor de meios), Marcelo Sá (engenheiro), Claudia Pereira Rodrigues (da empresa NHJ, que forneceu os contêineres ao clube), Weslley Gimenes (NHJ), Danilo da Silva Duarte (NHJ), Fabio Hilário da Silva (NHJ) e Edson Colman da Silva (técnico em refrigeração) respondem pelo crime de incêndio culposo (sem intenção) qualificado, pela morte de dez pessoas e pela lesão corporal dos três jovens que sobreviveram.

As vítimas do incêndio no Ninho do Urubu

O incêndio no alojamento das divisões de base do Flamengo, em 8 de fevereiro de 2019, vitimou Athila Paixão (14), Arthur Vinícius (14), Bernardo Pisetta (14), Christian Esmério (15), Gedson Santos (14), Jorge Eduardo Santos (15), Pablo Henrique (14), Rykelmo de Souza (16), Samuel Thomas Rosa (15), e Vitor Isaías (15).

Outros 16 jovens estavam no local na data do ocorrido e escaparam com vida. Jhonata Ventura, Dyogo Alves e Cauan Emanuel sofreram lesões, mas recuperaram-se e seguem ligados ao futebol.

Jonatha ocupa cargo no departamento de scout do clube carioca. Dyogo Alves é goleiro do Sub-20, mas já teve chances na equipe profissional do Flamengo, enquanto Cauan Emanuel defendeu o Fortaleza até dezembro e agora procura por uma oportunidade.