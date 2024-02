Jovem morta após encontro com jogador do Corinthians teve ferimento interno, diz polícia

O ferimento genital que causou uma hemorragia e levou uma jovem de 19 anos à morte durante um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, da equipe sub-20 do Corinthians, era interno, segundo informações preliminares da investigação.

A Polícia Civil trata o caso, ocorrido na noite da última terça-feira (30), como uma morte suspeita, mas não descarta a possibilidade de a garota ter sido vítima de uma fatalidade. Somente os laudos periciais e o histórico de saúde da jovem é que irão confirmar a causa da morte.

A previsão é que a investigação deve ser concluída entre 30 e 60 dias. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necroscópico, toxicológico e sexológico. Ainda não há previsão para que o laudo fique pronto.

O caso foi encaminhado para a 5ª Delegacia De Defesa Da Mulher, no Tatuapé, zona lesta da cidade, e equipes realizam diligências para coletar provas que possam ajudar a esclarecer o ocorrido.

Segundo a polícia, uma das linhas de investigação busca esclarecer se Dimas e a moça realmente se encontraram somente uma vez, conforme falado em depoimento pelo jogador. A investigação quer entender se, de fato, essa informação procede ou se já existia algum tipo de relação entre eles.

O atleta das categorias de base do Corinthians também deve ser chamado para prestar novos depoimentos na delegacia nos próximos dias. Outras testemunhas também devem ser ouvidas, assim como os familiares da jovem.

O caso

A jovem de 19 anos morreu durante um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, do sub-20 do Corinthians. O caso aconteceu na noite de terça-feira (30), no apartamento do jogador, na zona leste de São Paulo. Segundo o pai da moça, ela tinha um corte de cerca de cinco centímetros na região genital.

A defesa do jogador diz que a relação sexual entre eles foi consensual.

Em depoimento na delegacia, Dimas afirmou que conheceu a garota pelas redes sociais e que eles marcaram um encontro no apartamento dele. Segundo ele, foi a primeira vez que se viram.

O atleta afirmou que eles não beberam e nem consumiram nenhum entorpecente e que, durante o ato sexual, a jovem teria desmaiado. Ele teria visto sangue na região íntima dela e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que orientou que ele realizasse massagem cardíaca na garota até a chegada da ambulância.

Após isso, Dimas foi junto com o resgate até o hospital e os familiares da jovem foram avisados por uma enfermeira do Samu de que precisavam ir até o local.

No hospital, os médicos disseram à família que a moça tinha sofrido três paradas cardiorrespiratórias e que havia perdido muito sangue, mas que tinham conseguido estabilizar seu quatro e estancar o corte. Porém, algum tempo depois, ela sofreu mais uma parada, que a levou a óbito.

O pai da garota afirma que conversou com o médico, que não soube informar se o corte que ela tinha na vagina teria sido provocado pelo atrito do ato sexual ou por algum objeto.

Em nota, o Sport Club Corinthians Paulista afirmou que está ciente dos acontecimentos, que aguarda a investigação dos fatos e que está à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias.