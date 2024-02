Jornalista é assaltado enquanto gravava reportagem sobre insegurança; assista

Um jornalista da TV Metrópole, do Ceará, foi assaltado na noite de segunda-feira, 26, enquanto gravava uma reportagem sobre um outro roubo que teria acontecido no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. O assalto chegou a ser registrado pelo cinegrafista.

O jornalista, inclusive, inicia sua fala mencionando a falta de inibição dos bandidos com as câmeras que vigiam a região. “E os criminosos não têm medo de câmeras de vigilância e até mesmo dos patrulhamentos que são realizados na região”, diz, pouco antes de ser abordado por dois homens em uma moto, que levam seu celular.

A Polícia Militar do Ceará informou ter apreendido, na terça-feira, 27, os suspeitos envolvidos no crime. Eles seriam dois adolescentes, de 15 e 16 anos, que também tinham roubado a moto que foi utilizada no assalto ao repórter.

“No cruzamento das ruas Reino Unido com Ricardo Araújo Braga, os suspeitos foram interceptados apesar da tentativa de fuga. Com eles, a motocicleta e celular com queixa de roubo foram apreendidos”, diz a PM, em nota.

Os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de receptação na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Ainda segundo a PM, a polícia judiciária investiga a participação dos envolvidos no roubo ao repórter.

Veja o vídeo:

Fonte: Terra