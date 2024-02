IRPF 2024: empregadores têm até dia 29 para enviarem informe de rendimentos

A declaração do IRPF é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de dois salários mínimos.

A nova tabela foi publicada em uma medida provisória no dia 6, e alterou a primeira faixa da tabela progressiva mensal, com elevação do limite de aplicação da alíquota zero, que passou de R$ 2.112 para R$ 2.259,20.