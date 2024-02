IC identifica corpo encontrado em área de mata no Bujari

Por Davi Sahid

O Instituto de Criminalística do Acre identificou na na manhã desta desta terça-feira, 6, o corpo encontrado homem em avançado estado de decomposição que foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira, 5, em uma área de mata situada em uma fazenda, no km 46 da BR-364, sentido Bujari/Sena Madureira, município do Bujari-AC. Trata-se de Jairo Souza da Silva, 35 anos.

Funcionários da fazenda haviam observado homens armados dentro da propriedade na região dias antes e não relataram nada a Polícia por medo. Na segunda-feira, ao notarem urubus próximos ao local, os funcionários encontraram o corpo e alertaram as autoridades.

Policiais Militares do Bujari se desligaram ao local e confirmaram a informação recebida encontrando o cadáver em seguida isolaram a área e acionaram a Perícia Criminal. A vítima estava morta há dias. O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para exames cadavéricos e determinar as causas da morte, possivelmente violenta.

A Polícia Civil de Bujari segue com as investigações na tentativa de identificar os autores do crime.