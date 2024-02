INSS diz que não vai suspender benefícios de aposentados por falta de prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta sexta-feira (2) que não vai suspender o benefício de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração por falta de prova de vida presencial.

Segundo o INSS, a procura por atendimento nas agências ocorreu porque um comunicado foi enviado pelo aplicativo “Meu INSS” e pela rede bancária para 2,9 milhões segurados nascidos em janeiro e fevereiro que não tiveram seus dados validados durante o cruzamento de informações.

O instituto explica que o comunicado estava previsto na rotina para dar conhecimento ao aposentado e pensionista que ainda não foi encontrado em base de dados, por isso a comprovação de vida não foi confirmada.

“Os aposentados e pensionistas não precisam se deslocar ao banco onde recebem o pagamento ou a uma agência da Previdência. O próprio INSS fará busca ativa. Ou seja, vai se dirigir ao endereço indicado no cadastro do segurado. Por isso, é importante manter os dados atualizados”, diz o INSS.

O cruzamento de dados do beneficiário do INSS com as informações na base do governo é necessário.

Prova de vida

O INSS está convocando mais de 4,3 milhões de beneficiários para fazer a prova de vida anual.

Atualmente, o INSS realiza a comprovação de vida dos beneficiários através da consulta em banco de dados. O número de convocados diz respeito apessoas que o instituto não conseguiu localizar nas bases.

A convocação mais recente é daqueles nasceram em março, cerca de 1,2 milhão de pessoas.

A notificação é feita via aplicativo “Meu INSS”, pela Central 135, e/ou notificação bancária informando que a prova de vida ainda não foi efetivada.

Os segurados que receberem a notificação devem procurar o Meu INSS ou o banco onde recebem o benefício para fazer a comprovação.

Não havendo a prova, o pagamento do benefício poderá ser bloqueado. Neste período, o segurado pode realizar a prova de vida no aplicativo ou site Meu INSS, rede bancária ou se dirigir a uma agência do INSS.

O que vale como comprovante

•Acessar o aplicativo Meu INSS ou apps que tenham certificação e controle de acesso

•Atendimento em Agência da Previdência Social

•Receber pagamento de benefício com biometria

•Fazer empréstimo consignado com biometria

•Fazer atualizações no Cadastro Único (CadÚnico)

•Os segurados ainda podem realizar a prova de vida presencialmente, em agências bancárias e unidades do INSS

Como era

A renovação de senhas (prova de vida) acontecia anualmente nas instituições financeiras pagadoras de benefícios. O procedimento era presencial, com apresentação de documento de identificação com foto a um funcionário ou feito por biometria nos terminais de autoatendimento.

Desde 2020, os segurados também podem fazer a prova de vida por biometria facial. O procedimento é feito por reconhecimento facial, com o uso da câmera do celular do cidadão pelo aplicativo Meu INSS.

Servidores públicos

A prova de vida para servidores públicos federais inativos e pensionistas da União é feita somente nos aplicativos sougov.br e gov.br ou na agência bancária onde o pagamento é realizado. O procedimento deve ser realizado no mês de aniversário do servidor/beneficiário.