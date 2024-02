Indígenas vão debater Crédito de Carbono na 9ª Assembleia Geral Ordinária da OPIRJ

A Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá – OPIRJ, vai realizar de 6 a 8, terça a quinta-feira feira, a partir das 8h30, no Centro Diocesano de Treinamento em Cruzeiro do Sul,a sua 9ª Assembleia Geral Ordinária. O evento reunirá lideranças e membros de 13 terras indígenas , representando mais de 12 mil habitantes e uma área de mais de 700 mil hectares da região do Vale do Juruá.

Entre as pauta do evento estão o Crédito de Carbono nas Terras Indígenas, a proteção dos territórios e defesa dos direitos, apresentação dos projetos Gestão Territorial e Juruá Sustentável , desenvolvidos atualmente pela organização, ações e desafios do Distrito Sanitário Especial Indígena- DSEI e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas -Funai.

“A OPIRJ tem enfrentado diversos desafios desde a conquista dos territórios até a proteção e fortalecimento da identidade dos nossos povos. Temos trabalhado para garantir nossos direitos e promover o bem-estar de nossas comunidades, sem perder nossos valores tradicionais. Estamos agora em uma fase de trabalhar com novos conhecimentos e tecnologias para fortalecer ainda mais nossa luta e gestão de nossos territórios”, pontuou Francisco Piyãko, coordenador da OPIRJ.

A Assembleia é financiada pelo Fundo Amazônia, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

Na lista de palestrantes e convidados para a Assembleia estão o Procurador da República Luidgi Merlo Paiva,que falará sobre o Ministério Público Federal e a defesa dos direitos indígenas, Judite Guajajara e Toya Manchineri, da

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB, Coordenador da Fundação Nacional dos Povos Indígenas- Funai do Juruá, Eldo Carlos Shanenawa e coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI do Alto Rio Juruá,Isaac Piyako.