Incêndio destroi parte do motor de carro em estacionamento de supermercado

Por Davi Sahid

Um veículo modelo Ford Fiesta de cor prata, placa NXS-7970, teve a parte do motor consumido pelo fogo na manhã deste sábado, 17, no estacionamento de um supermercado atacado na Avenida Ceará, em Rio Branco. Um vídeo registrado no local mostra as chamas na parte dianteira do veículo.

Apesar da rápida ação dos seguranças do atacado, que utilizaram extintores para controlar o incêndio, as circunstâncias que levaram ao ocorrido ainda não foram bem esclarecidas, acreditá-se, que o incêndio pode ter iniciado por uma pane elétrica.

Felizmente, não há relatos de feridos durante o incidente.

O veículo foi removido por um guincho.