Impeachment: 19 deputados do partido de Bolsonaro não assinam pedido contra Lula

Nem todos os deputados do PL, partido de Jair Bolsonaro, assinaram o pedido de impeachment contra seu maior rival político: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O documento foi articulado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) com apoio da maioria maciça da bancada da legenda na Câmara dos Deputados. A justificativa do pedido tem como base a comparação feita por Lula da guerra entre Israel e Hamas com o holocausto sofrido pelos judeus na Segunda Guerra Mundial.

Ao todo, 19 dos 96 deputados federais em exercício do PL não assinaram o pedido. Com exceção de Altineu Côrtes (PL-RJ), líder da bancada do PL na Câmara, eles são considerados menos radicais e sem tanta ligação com a ala do partido turbinada após a filiação de ao partido.

Inclusive, parte desses deputados votou conforme queria o governo Lula em algumas pautas econômicas, como o novo marco fiscal e a reforma tributária. Neste último caso, muitos se posicionaram a favor da reforma mesmo com o PL orientando seus deputados a votar contra.

Veja os deputados do PL que não assinaram o pedido de impeachment já protocolado contra o presidente Lula:

•Altineu Côrtes (PL-RJ)

•Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP)

•Giacobo (PL-PR)

•Henrique Júnior (PL-MA)

•Icaro de Valmir (PL-SE)

•João Carlos Bacelar (PL-BA)

•Jorge Goetten (PL-SC)

•Júnior Mano (PL-CE)

••Luciano Vieira (PL-RJ)

•Luiz Carlos Motta (PL-SP)

•Matheus Noronha (PL-CE)

•Paulo Marinho Junior (PL-MA)

•Robinson Faria (PL-RN)

•Rosângela Reis (PL-MG)

•Sonize Barbosa (PL-AP)

•Soraya Santos (PL-RJ)

•Tiririca (PLSP)

•Vinicius Gurgel (PL-AP)

•Wellington Roberto (PL-PB)

Líder dos deputados do PL, Altineu Côrtes afirmou à CNN que não assinou o pedido porque a intenção é que ele seja o relator do processo na Câmara, caso seja aceito pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) — o que não tem perspectiva de acontecer.

“O partido quer que eu seja o relator. Por isso, não assinei. A maioria esmagadora assinou do nosso partido”, afirmou.

O deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) afirmou à CNN que não assinou o pedido porque não concorda com a iniciativa nem com as justificativas apresentadas.

“Quem o povo elegeu não deve ser retirado do cargo pelo Congresso”.

A assessoria da deputada Carla Zambelli, autora do pedido de impeachment, informou que o documento foi protocolado com 139 assinaturas em apoio. No entanto, que cerca de mais quatro deputados pediram para incluir suas assinaturas. Entre eles, Giacobo. A previsão de Zambelli é que o pedido chegue a até 146 assinaturas.

O deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) disse ter sido uma “surpresa” saber que colegas não assinaram o pedido. “Nosso partido é um partido de oposição. Portanto, acho que o presidente do partido talvez devesse ter uma conversa com esses parlamentares. Cada um tem o seu motivo, mas acho inexplicável isso aí”.

Seu colega Bibo Nunes (PL-RS) disse “lamentar muito” o posicionamento de quem não aderiu. “Sinceramente, não entendo esse comportamento e não concordo”.

Sob reserva, outros parlamentares do PL afirmaram à CNN que os deputados desse grupo são tidos como mais simpáticos ao governo Lula ou “do sistema”. Um chegou a dizer que acredita que serão “expurgados do partido naturalmente” com o tempo.

A CNN apurou que a direção nacional do PL não pretende retaliar os deputados que não assinaram o pedido de impeachment.

Na relação há também deputados federais de partidos que integram a Esplanada dos Ministérios. No total, 42 congressistas de MDB, PSD, União Brasil, PP e Republicanos.

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), deu prazo até esta quinta-feira (29) para que retirassem as assinaturas.

O Palácio do Planalto, no entanto, descarta uma retaliação, já que avalia que é o momento de o presidente aumentar o diálogo com parlamentares independentes ou de oposição.