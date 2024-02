Idoso de 69 anos que se recusou a ser atendido por delegado negro é condenado pela justiça do Acre

O Idoso identificado pelas iniciais R. R, 69 anos, que não aceitou ser atendido pelo delegado negro, Samuel Mendes, foi condenado a um ano de reclusão no regime semiaberto. A decisão é do juiz Daniel Bonfim da 1° Vara do Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e foi divulgada pela reportagem da TV 5 na manhã desta terça-feira, 27.

Contudo, a pena do regime semiaberto foi substituída por prestação de serviço à comunidade. Caberá ao juiz da Vara de Execuções Penais definir o tipo de trabalho e horário.

O homem que não aceitou ser atendido pelo delegado Samuel Mendes pediu um ‘delegado branco’ e foi solto durante audiência de custódia pela juíza Andréa Brito no dia 4 de janeiro do ano passado. Segundo o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), o Ministério Público se manifestou pela liberdade provisória e a juíza concedeu.

O idoso, de 69 anos, recebeu voz de prisão por racismo dentro da Delegacia de Polícia Civil da 2ª Regional, em Rio Branco. O homem foi recebido por Mendes e teria afirmado que “queria ser atendido por um delegado branco”.

Samuel Mendes é titular da 2ª Regional, que fica no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, e é delegado há 11 anos no Acre. Já na Segurança Pública, Mendes atua há 19 anos, entre serviços prestados nas polícias Militar e Civil do estado.