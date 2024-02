Ícaro Pinto se entrega à polícia após quase dois meses foragido

Por Davi Sahid

Ícaro José da Silva Pinto, condenado a mais de 10 anos de prisão pelo atropelamento fatal de Jonhliane Paiva de Souza em 2020, finalmente se entregou à polícia em Rio Branco, na última segunda-feira, 26 e passará por audiência de custódia nesta terça-feira, 27.

Ícaro, que estava cumprindo pena em regime aberto, fugiu da justiça em janeiro, após envolver-se em uma briga no Mercado do Bosque na virada do ano.

Diante da fuga, o Ministério Público do Estado Acre (MPAC) solicitou a prisão preventiva de Ícaro, uma medida que foi prontamente decretada pela Justiça. Os advogados do réu negociaram com o delegado Emilson Farias, da Delegacia de Flagrantes (Defla), a apresentação voluntária de Ícaro à polícia.

“Ícaro está aqui na Delegacia, nós demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva , comunicamos o Juiz, ele será encaminhado pela escolta da Polícia Civil pra audiência de custódia, daí pra frente é por conta da justiça”, afirmou o delegado. O desfecho dessa situação aguarda a decisão judicial diante da apresentação do réu.