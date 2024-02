Ibovespa abre em queda com pressão da Vale e em dia de feriado nos EUA; dólar cai

O Ibovespa abriu a sessão no vermelho nesta segunda-feira (19). Às 10h20, o índice brasileiro registrava um recuo de 0,30%, aos 128.338 pontos, conforme os investidores repercutem os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

Do lado do câmbio, no mesmo horário, o dólar também perdia força e operava em queda de 0,18%, cotado a R$ 4,858.

A pressão negativa no mercado vem com as ações da Vale que caem mais de 1% acompanhando o recuo do minério de ferro na China.

Considerado como uma “prévia do PIB”, o indicador registrou crescimento de 2,45% em 2023. Em dezembro, o índice apresentou avanço de 0,82% na comparação com o mês anterior, resultado acima das expectativas da pesquisa Reuters, que projetava um avanço de 0,75% no mês.

Ainda que dados de atividade façam parte da agenda nesta segunda-feira, o mercado deve observar uma sessão de menor liquidez, uma vez que as bolsas em Wall Street, nos Estados Unidos, estão fechadas por conta do Dia dos Presidentes.

Neste cenário, o foco se volta para a quarta-feira (21), quando o Federal Reserve (Fed, na sigla em inglês) divulga a ata de sua última reunião sobre a política monetária. Na ocasião, o Fed optou por manter inalteradas as taxas de juros da economia americana entre 5,25% e 5,50% ao ano.

A expectativa é grande, visto que o documento por trazer pistas sobre os próximos passos da instituição. Tudo isso após dados de atividade e de inflação acima do esperado na semana passada.

Negócios

No mundo corporativo, os investidores seguem de olho na temporada de balanços e aguardam os números do Carrefour, referentes ao 4º trimestre do ano passado. Além disso, também existe a previsão de que a Americanas anuncie seus dados com relação ao segundo e terceiro trimestres.

Enquanto isso, o Santander anunciou um novo programa de recompra de ações no valor de 1,46 bilhão de euros e disse que aumentará dividendos por ação de 2023 em cerca de 50%.