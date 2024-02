Iapen e SEE criam escola da Polícia Penal em Rio Branco

A partir de agora, a escola Dr. Mário de Oliveira, localizada no centro da capital acreana, será gerida, em conjunto, pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) e pela Polícia Penal. A escolha do local é estratégica, visto que a escola fica próxima ao Terminal Urbano e recebe estudantes de várias partes da cidade.

Para ajustar os detalhes sobre a escola, que iniciará o ano letivo no dia 19 de fevereiro, Alexandre Nascimento, presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), se reuniu, na tarde dessa segunda-feira, 5, com o secretário de Educação, Aberson Carvalho. Na oportunidade, os gestores definiram questões sobre o ensino na escola.

O secretário disse que a base de ensino seguirá a mesma, mas, certamente, haverá mudanças na rotina dos alunos.

Alexandre Nascimento destacou que a escola da Polícia Penal funcionará no modelo cívico-militar e que o objetivo é colaborar com toda a sociedade. “Estou muito feliz em poder contribuir com este grande projeto, que certamente será um sucesso”.

Para que tudo saia conforme o planejado, equipes da Secretaria Estadual de Educação e da Polícia Penal fizeram várias visitas à Escola Dr. Mário de Oliveira, onde puderam conhecer, de perto, cada espaço e, também as particularidades do local. As equipes foram recebidas pela direção da escola.

Janaína Leduino, diretora da escola, disse que tem boas expectativas com a gestão compartilhada.

Na Escola Mário de Oliveira estudam mais de 600 alunos, do 6° ao 9° ano. A instituição de ensino foi criada em 14 de abril de 1958, com o funcionamento definitivo em 29 de maio de 1969. A Escola Dr. Mário de Oliveira já tem 54 anos de existência e continuará a fazer história no estado do Acre.