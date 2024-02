Iapen diz que vai apurar caso de tiro em militar do Exército

Por meio de Nota, o Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), se manifestou sobre o tiro dado por um Policial Penal em Jardson Souza Ferreira, 23 anos, que é cabo do Exército, durante confusão nesta quarta-feira, 21, em Cruzeiro do Sul. O desentendimento resultou no disparo de arma de fogo e envolveu dois Policiais Penais e o militar.

Na Nota, o Instituto diz que “um homem foi levado para o hospital de Cruzeiro do Sul, após ter sido atingido por um Policial Penal com um disparo de arma de fogo ao reagir à prisão”. Não cita o motivo da tentativa do policial prender Jardson.

Ainda segundo o comunicado, as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil e um procedimento administrativo será aberto pelo IAPEN para apurar se houve algum desvio de conduta por parte dos policiais.

Não há menção sobre ameaça que tenha sido feita por nenhuma das partes, nem sobre armas encontradas no local.