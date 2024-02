Humaitá e Sampaio Corrêa empatam no Florestão e time acreano está eliminado

FOTO: JOHN LENNON

O Humaitá empatou por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa do Maranhão na noite desta quarta-feira, 28, no estádio Florestão e foi eliminado da Copa do Brasil.

A partida foi muito prejudicada pelas condições do gramado do estádio. O Florestão, com a interdição da Arena da Floresta, recebe todos os jogos do futebol no Acre e o gramado não tem suportado a carga das partidas.

Os gols saíram na segunda etapa. Bruno Baio abriu o placar para os maranhenses aos seis minutos. André Lima empatou para o Tourão de Porto Acre.

O regulamento da Copa do Brasil prevê a classificação do time visitante em caso de empate. O Sampaio Corrêa vai enfrentar o Ferroviário do Ceará na próxima fase.