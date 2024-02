Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (4/2)

A salvação!?

Data estelar: Lua míngua em Sagitário

Que a Graça Divina te outorgue sabedoria e lucidez para que nunca caias no equívoco do materialismo, que considera que todo o gênio humano e sua preciosa subjetividade sejam produto exclusivo de formulações químicas e físicas, não havendo no Universo nada além disso para entender, sendo todo o resto (o enorme e colossal resto) desprezível.

O materialismo é a nova e mais moderna religião do ser humano, a mais difundida e a que, temporariamente, detém em suas mãos o poder de determinar o que deva ser considerado verdade e o que deva ser desprezado como mero fruto da imaginação, inclusive endereçando isso a si mesma, porque não admite que a religião que ela representa seja apenas uma crença, ela autodetermina, com seus próprios instrumentos e métodos, como concluir que o materialismo seja a salvação de todas as religiões.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo certo, mas é no mundo que a cada dia fica mais e mais incerto. Portanto, considere o seguinte, há margem para você realizar seus desejos, mas as circunstâncias do mundo não vão ajudar você nem um pouco.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A relação de sua alma com a liberdade há de ser enfatizada nesta parte do caminho, porque definitivamente você não deve esperar que o destino venha ao seu encontro, mas se lançar com espírito de aventura na sua direção.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Espontaneamente, a liberdade alheia provoca críticas, porque a alma se ressente de não ter experimentado o mesmo. Detendo esse impulso, a seguir viria a oportunidade de se comportar assim também, e todo mundo feliz.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de todos os pesares, as coisas acontecem de forma graciosa e leve, e isso precisa ser aproveitado ao máximo por você, e beneficiar os laços que unem você às pessoas próximas e distantes. Todo mundo alegre e feliz.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se você estimular a liberdade nas pessoas com que se relaciona, de imediato não receberá o mesmo delas, mas terá plantado uma semente que de forma inevitável germinará e, num futuro mais distante, dará seus frutos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Importante mesmo é você manter a coerência, sem que isso signifique endurecer o discurso nem tampouco aplicar disciplina excessiva nas pessoas com que se relaciona, na tentativa de equilibrar o jogo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mentalmente, a alma pensa o que quiser, sem freio nem conduta moral que a contenha. Há algo de virtuoso nesse exercício, porque lhe apresenta uma dimensão onde tudo é possível, nada é proibido, vale tudo mesmo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Você não precisa forçar nada nem ficar se sobrecarregando de peso emocional por ver que as coisas são mais complicadas do que tinha imaginado. O peso vai passar quando você deixar de acreditar que é tudo complicado.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A liberdade existe, mas é pouco desfrutada pelas pessoas, que acreditam mais nas regras e na contenção do que na perspectiva de poderem fazer o que bem entenderem. Ninguém sabe lidar bem com a liberdade absoluta.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Adquira leveza e alegria no trato com as pessoas, mas aplique essas condições a si também, porque enquanto você navegar pela vida afora e dentro com leveza e alegria, você comprovará que tudo é mais fácil.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enquanto as pessoas ficam vigiando umas às outras e disparando críticas, ninguém consegue desfrutar da liberdade disponível. Há uma chance agora para que todo mundo se sinta livre para expressar sua real realidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Outorgue a si a liberdade de mergulhar fundo na sua vida interior, e descobrir as verdadeiras verdades que motivam seus passos e atitudes. Conhecer essa realidade interior é fundamental para seguir em frente.