Homem que matou casal em Assis Brasil é condenado a quase 60 anos de prisão

O Tribunal do Júri Popular do Município de Assis Brasil condenou Albedio Fernandes Honorato, foi condenado a 59 anos de prisão pela morte do casal Geziane Lima de Castro, de 19 anos, e Manoel dos Santos Lopes, de 23 anos, em regime fechado.

O duplo homicídio aconteceu em 18 de abril de 2023, na Zona Rural de Assis Brasil. Segundo a denúncia da Promotoria de Justiça Cumulativa de Assis Brasil, o crime ocorreu de maneira brutal, na presença do filho do casal, uma criança de 4 anos.

Albedio matou Manoel, após um desentendimento e, em seguida, assassinou a esposa dele para evitar que fosse denunciado. O depoimento da criança, que presenciou o crime foi crucial para esclarecer as circunstâncias em que o casal foi morto.

Carlos Pescador, promotor de justiça do Ministério Público que atuou no Júri, disse que no julgamento foram consideradas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da primeira vítima, além de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da segunda vítima.