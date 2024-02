Homem é suspeito de vender carne de cavalo para produção de mortadela no MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu um homem de 48 anos suspeito de transportar e vender cavalos para a produção de mortadela no Paraguai. A prisão ocorreu na manhã de domingo (18) na rodovia MS-386.

Durante a operação para combater o transporte para abate ilegal de animais, foram apreendidos 27 cavalos, sendo 13 fêmeas e 14 machos. Segundo o suspeito, os animais eram refugos de fazendas, os chamados pangarés, e o receptador os encaminhava para consumo humano no Paraguai.

Os animais foram adquiridos no interior de São Paulo por R$ 300 cada um, totalizando R$ 8.100. O suspeito, disse que ele mesmo realizava a compra e a revenda dos cavalos pelo valor de R$ 21,6 mil.

Veterinários da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) constataram que os animais estavam debilitados e com lesões. Segundo o órgão, os animais eram transportados em gaiola metálica sem piso emborrachado, o que contraria as boas práticas de manejo no transporte recomendadas pelo Ministério da Agricultura, o que caracteriza indícios de maus-tratos para com os animais.