Homem de 26 anos é assassinado a tiros dentro de barco em Cruzeiro do Sul

Antônio Ronisson Souza Cassiano, de 26 anos, conhecido como “Caboquinho”, foi assassinado com dois tiros dentro de uma embarcação, do tipo batelão, às margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no início da tarde desta quinta-feira, 15. Ele era o responsável pela embarcação, que é de uma empresa de Marechal Thaumaturgo.

Segundo testemunhas, a vítima estava conversando com outro homem na proa do barco, quando o acusado chegou, atirou e correu. A Polícia Militar esteve no local e está nas buscas pelo assassino.

O Serviço Móvel de Urgência – Samu, foi ao local, mas só atestou o óbito. A Perícia esteve no barco e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal – IML.

Não há informações sobre a motivação do crime ou o paradeiro do homicida e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Este é o segundo homicídio registrado em Cruzeiro do Sul este ano. O primeiro aconteceu no dia 28 de janeiro. Ronilson, vulgo Tatuzinho, foi assassinado a tiros no Bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele, que usava tornozeleira eletrônica, também era de Marechal Thaumaturgo.