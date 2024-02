Homem é agredido com golpes de ripa no bairro Santa Inês

Na noite de terça-feira, 13 de fevereiro, um homem identificado como José Souza Batista, de 31 anos, foi brutalmente agredido na rua da Sanacre, localizada no bairro Santa Inês, na Região do Segundo Distrito.

De acordo com informações repassadas, José Souza estava agredindo sua esposa em sua residência quando, após o incidente, dirigiu-se a uma distribuidora local. No entanto, indivíduos presentes no estabelecimento, ao tomarem conhecimento da agressão, começaram a agredir José com golpes de ripa. Os agressores, em seguida, fugiram do local.

A viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer à vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

José Souza foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, apresentando uma fratura no braço esquerdo e um corte na cabeça. Seu estado de saúde é considerado estável.

As investigações agora ficarão por conta da Polícia Civil.