Gretchen mostra rosto novo depois de procedimento estético: ‘Mais fino e delicado’

Gretchen, de 64 anos, comemorou o resultado de um novo procedimento estético no rosto, que segundo ela, deixou a feição mais “fina e delicada”. Aos seguidores, a dançarina explicou como foi feita a mudança, e se disse muito feliz com a nova aparência.

Segundo Gretchen, o nome do procedimento é fios de silhouette. Essa foi a segunda vez que ela o realizou. “Amei! Isso que tem no meu rosto é fios de silhouette, que a doutora colocou e inclusive daqui a 15 dias é o dia do meu retorno. Vai fazer outro aparelho”, disse.

Depois, ela destacou as partes que mais mudaram. “Meu rosto está mais fino, mais bonito, delicado e leve. O que eu coloquei no rosto foram fios de silhouette. Ficou lindo, né, gente? Também amei. Quero agradecer a médica por me dar um rosto leve, natural, que eu tanto queria”, comemorou.

Os fãs elogiaram o procedimento no rosto de Gretchen, e disseram ter notado bastante diferença. “O rosto realmente ficou ótimo, mais natural, e o cabelo também está incrível. Decisão acertada”, disse uma seguidora.

“Nossa, está linda mesmo e natural”, afirmou Blogueirinha. “A pele está linda demais. O pescoço que é o mais difícil está perfeito”, comentou mais uma. “Você está linda, meu bem. Aliás, você é linda, Maravilhosa, inteligente e cheia de charme”, comentou o marido apaixonado, Esdras de Souza.

