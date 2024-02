Governo vai oferecer recompensa para quem ajudar a encontrar fugitivos de Mossoró

A decisão foi tomada após reunião entre as forças de segurança nesta segunda-feira (19).

A pasta já trabalha no material de divulgação.

Segundo a CNN apurou, um canal específico será criado para que as denúncias – que podem ser anônimas – sejam enviadas.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram do presídio federal de Mossoró na última quarta-feira (14). Desde então, a caçada aos dois reúne 500 policiais de todas as forças de segurança do Rio Grande do Norte e do Brasil.

Segundo a perícia da Polícia Federal, os dois integrantes do Comando Vermelho conseguiram fugir por uma luminária, depois subiram ao telhado, desceram por um poste, cortaram as cercas e fugiram para a mata.

Os dois já foram vistos em uma casa na área rural de Mossoró após fazerem uma família refém e roubar celulares. As buscam entram no sétimo dia nesta terça-feira (20).