Governo e MP realizam ação para emissão de Carteira Estadual da Pessoa com TEA

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), em parceria com o Ministério Público do Acre (MPAC), realiza nesta segunda e terça-feira, 19 e 20, uma ação para emissão da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea), das 17h às 21h horas, no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Na ocasião, também serão oferecidos para esse público, de forma gratuita, os serviços de emissão da carteira de identidade, realizado pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre (PCAC), e o preenchimento do Formulário do Diagnóstico de Quantitativo de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Essa ação vem para fortalecer o maior número de cadastramento de pessoas com TEA e, por consequência, o desenvolvimento de políticas públicas em saúde mais assertivas para essa população”, reforçou a coordenadora Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Sesacre, Soron Steiner.

Além da garantia de direitos que estão relacionadas a emissão da e-Ceptea, a Sesacre tem como meta, ainda, delinear com precisão o quantitativo de pessoas com o diagnóstico fechado de autismo em todo estado.