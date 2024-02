Governo fortalece Segurança Pública com quase R$ 10 mi em novos investimentos

O governador Gladson Cameli participou na tarde desta quarta-feira, 21, de uma solenidade no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, em Rio Branco. O evento marcou a entrega de um veículo com plataforma elevada, equipamentos de salvamento, lançamento de cursos e o anúncio da reforma do canil da instituição, todos esses investimentos somam R$ 5,1 milhões, fortalecendo o CBMAC e beneficiando os militares estaduais em condições ainda melhores para o desempenho de suas funções.

Com a presença de autoridades militares e sociedade civil, foram entregues materiais e equipamentos de salvamento e mergulho, junto a um edital para o Curso de Mergulho, e um novo regulamento de uniformes do CBMAC foi apresentado. Um novo curso de especialização também será oferecido para o próximo mês.

Para o governador Gladson Cameli, a entrega é a continuidade de um trabalho de fortalecimento nunca antes visto na história da Segurança Pública do Acre, com realização e chamamento de concursos públicos, entrega de veículos, equipamentos e obras estruturantes.

“Esse momento destaca o comprometimento do governo e do Sistema de Segurança Pública em agilizar a alocação de recursos e aprimorar as condições de trabalho para os militares. Nosso foco é garantir a segurança da população, e estamos constantemente investindo em modernização. Recentemente, discuti estratégias com o general da Amazônia do Exército para fortalecer parcerias e a troca de informações, visando proteger nossos cidadãos e fronteiras. Estamos dedicados em adquirir tecnologias modernas, tanto para aprimorar as fronteiras e a inteligência, quanto para equipar o Corpo de Bombeiros com uma nova aeronave que chegará num futuro próximo”, destacou o governador.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles da Silva Santos, completou: “Esse é um dia de celebração, um momento feliz para todos nós, pois tudo aquilo que foi demandado pela instituição para a Segurança Pública, para o governo do Estado, está sendo atendido ano a ano. Isso aqui é apenas uma das entregas que está sendo realizada no ano de 2024, temos outras entregas ao longo do ano, entre elas temos uma plataforma, equipamentos de material de mergulho, equipamentos de salvamento em altura, onde esses materiais já serão utilizados agora na sétima edição do Curso de Mergulho a ser realizado no mês que vem. No ano passado, foram 40 mil eventos atendidos somente pelo Corpo de Bombeiros. Ou seja, estamos qualificando, melhorando, indo de encontro à necessidade da população”.

Entrega de equipamentos e viaturas reforça órgãos de segurança

Na mesma solenidade, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou a entrega de 10 veículos e equipamentos de informática para as forças de segurança do Estado. O investimento totalizou R$ 4,5 milhões, provenientes de diversas fontes, incluindo doações do Ministério da Justiça.

Ao todo, foram R$ 1,88 milhão destinado a seis caminhonetes doadas pelo Ministério da Justiça, atendendo Polícia Civil e Militar; R$ 146 mil para aquisição de uma Spin para o Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça; R$ 177,2 mil para uma caminhonete doada para o Projeto de Prevenção da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; R$ 532 mil para aquisição de duas caminhonetes destinadas à Polícia Militar; R$ 1,7 milhão em computadores e monitores; e R$ 34,9 mil em impressoras, provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal César Messias.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, esteve presente e destacou que todos os materiais já têm uma destinação pré-estabelecida conforme o plano de ação que é encaminhado para o governo federal, além das decisões do comando da Polícia Militar.

“O governo de Gladson Cameli tem sido dedicado a investir significativamente em segurança pública desde o início de sua gestão, contando com a colaboração do governo federal. As entregas de hoje representam um investimento proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública, abrangendo diversos programas de combate à criminalidade, que incluem iniciativas como o Pronasci e a luta contra a violência doméstica. Estes equipamentos serão direcionados para fortalecer essas ações e garantir um ambiente mais seguro para a população”, afirmou o secretário.

Com mais esta importante entrega, o governo do Acre reforça seu compromisso com a segurança pública, proporcionando melhores condições de trabalho aos operadores. O investimento contribuirá para um serviço de maior qualidade, beneficiando a população acreana.