Governo do Acre confirma retorno das aulas na rede estadual para depois do Carnaval

Foto: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), informa que o ano letivo na rede pública de ensino se inicia no próximo dia 19 de fevereiro, para o ensino médio, e no dia 26 de fevereiro, para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. O encerramento será no dia 20 de dezembro.

Conforme o secretário de Educação, Aberson Carvalho, os alunos da modalidade ensino médio iniciam primeiro o ano letivo porque no mês de novembro serão realizadas as provas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. “E esse ordenamento de duas datas visa facilitar o fluxo e a adaptação dos pais”, explica.

O secretário destacou ainda o calendário de matrículas, que este ano está acontecendo de maneira online nas cidades de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul. E, para o ano que vem, de acordo com ele, a meta é que o mesmo sistema seja instalado nos demais municípios.

“Estamos trabalhando nessa inovação tecnológica, com investimentos na educação para que, no ano que vem, as matrículas sejam feitas de forma automática para os alunos de todos os municípios, já que a internet é uma opção para garantir maior fluidez e maior agilidade no processo”, destacou.

O secretário acredita que o ano letivo será tranquilo. Um avanço que deve acontecer este ano, faz questão de ressaltar, será a implantação de rede de internet em escolas rurais e indígenas por via satélite e até mesmo o fornecimento de energia por meio de placas fotovoltaicas.

“O Estado está investindo. Estamos em processo de aquisição desses equipamentos para oportunizar a este aluno se conectar com o mundo, sem falar que este ano ainda teremos concurso público e vamos dar continuidade à distribuição de tablets e fardamento escolar”, afirmou.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.