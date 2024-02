Governo do Acre apresenta novo projeto de reformulação do PCCR para servidores da Saúde

A valorização dos servidores públicos estaduais tem sido uma prioridade na administração do governador Gladson Cameli. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou nesta quinta-feira, 22, no Teatro da Universidade Federal do Acre, um evento para os servidores da Saúde. Uma sessão solene foi realizada para a apresentação do Projeto de Reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), uma iniciativa que visa valorizar os profissionais e melhorar suas condições de trabalho.

Durante a sessão, o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância do momento, classificando-o como “ímpar” e um “anseio dos servidores da Saúde”. “Os servidores aguardam uma valorização, tenho essa sensibilidade, vejo a importância de ter, de fato, o reconhecimento dos nossos profissionais. Novos cargos foram criados, unidades de saúde foram inauguradas e numerosos serviços implantados. Esta evolução, sem dúvida, trouxe a necessidade de consideração e valorização dos profissionais que todos os dias se dedicam incansavelmente à saúde do nosso estado”, afirmou.

Pascoal também enfatizou o papel da Fundação Dom Cabral, que será responsável pelo desenvolvimento do plano, mencionando que, após diversas conversas com a equipe, foram levantadas preocupações para que o processo seja positivo. O projeto tem a previsão de ser entregue em julho de 2024.

O professor associado da Fundação Dom Cabral (FDC), Caio Marini, que tem como foco a atuação nas áreas de planejamento estratégico governamental, governança pública e reforma do Estado, ministrou a palestra “O triângulo de ouro e as pessoas”.

“A ideia é caracterizar o desafio da gestão de pessoas numa perspectiva de modernização institucional do Estado, a partir de uma ferramenta que foi desenvolvida pela Fundação Dom Cabral há algum tempo e que vem sendo aplicada em diversos âmbitos da administração pública”, informou.

O evento marcou não apenas a apresentação do projeto, mas também o início de um diálogo importante entre os servidores, o governo e a FDC. Com o PCCR, espera-se não apenas corrigir distorções salariais, mas também promover um ambiente de trabalho mais saudável e a valorização dos profissionais da Saúde.

Paulo Guerra, diretor do Programa da Fundação Dom Cabral e gerente do projeto, fez uma apresentação específica sobre o PCCR durante a sessão.

“É importante conduzirmos o processo com responsabilidade e compromisso, para que o resultado seja benéfico para todos. A participação dos servidores é fundamental para garantir que suas necessidades e expectativas sejam atendidas da melhor forma possível. O diálogo entre governo, sindicatos e trabalhadores continua sendo essencial para o sucesso e a efetividade dessas políticas de valorização”, observou.

Servidora da Saúde, Maria da Conceição França, salientou a importância desse momento. “Na saúde, eu passei no concurso em 2015, mas presto meus serviços na área desde 1999. Atualmente meu cargo é de economista. Entender a importância da gestão, a valorização do servidor e também compreender a metodologia de trabalho para a construção do PCCR é essencial. Como bem disseram os técnicos da Fundação Dom Cabral, ‘eles não vão fazer o PCCR para nós, nós vamos fazer o PCCR.’ Esta é uma oportunidade única para contribuir com nossas experiências e necessidades, para que este plano seja verdadeiramente representativo e benéfico para todos nós, servidores da Saúde. Estou confiante de que juntos poderemos construir um futuro melhor para nossa categoria”.

Fundação Dom Cabral

A Fundação Dom Cabral (FDC), reconhecida por sua conexão entre teoria e prática, formação acadêmica com experiência empresarial e a sustentabilidade como tema transversal em todos os projetos, tem um histórico de mais de 47 anos desenvolvendo executivos, gestores públicos, empresários e organizações em vários países. Com soluções educacionais nacionais e internacionais, a FDC busca oferecer o que há de mais inovador, por meio de alianças estratégicas e acordos de cooperação com instituições renomadas em todo o mundo.