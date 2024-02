Governador diz que carnaval na Gameleira atingiu expectativa

O sambista Neguinho da Beija-flor, atração da última noite do Carnaval da Família no Calçadão da Gameleira, nesta terça-feira, 13, concedeu entrevista no Hotel Vila Rio, ao lado do governador Gladson Cameli e garantiu que deverá fazer um grande espetáculo – para marcar o encerramento da festa carnavalesca na capital.

Segundo ele, já são 45 anos participando da escola Beija-flor no Rio de Janeiro. “Desde 1975, portanto, 45 anos de Beija-flor, é uma felicidade a gente representar essa escola no carnaval que é considerado o maior espetáculo do mundo”, explicou.

O sambista pediu que a população interaja no show e disse ainda que deverá cantar músicas conhecidas nacionalmente no palco montado na Gameleira. “Eu vim aqui para ser o porta-voz, vou procurar as músicas mais conhecidas e o show quem faz é o povo, eles que são a grande atração e tem a alegria de viver, vim do Rio de Janeiro para está aqui e fazer a festa”, declarou.

O chefe do executivo, governador Gladson Cameli, garantiu durante a coletiva que não há disputa de melhor festa de carnaval com a prefeitura. “Agradecer a todos, do governo e imprensa. As pessoas também ajudaram muito, não há uma disputa de carnaval da prefeitura e governo, quem ganha é a população. O Acre é um estado politizado e patriota, eles defendem o Acre, não desmerecendo os demais estados do país. Sinta-se abraçado por esse povo [Neguinho], volte sempre. Eu vou lhe presentear com a farinha de Cruzeiro do Sul. Traga a alegria e faça a festa ao povo”, ressaltou.

Cameli disse ainda que deverá manter a festa carnavalesca na Gameleira em 2025. “Amei e àquilo que podemos trazer segurança e menos prejuízo a população vamos fazer, então, pensei muito nisso e vamos fazer isso sempre”, revelou.

Sobre os números do carnaval este ano, o governador deixou claro que a festa atingiu as expectativas, porém, não revelou números. “As expectativas atingiram 100%. Eu vou ter mais esses números, mais preciso a partir de amanhã. Mas, com certeza, pelo que eu já lembro, eu acredito sempre, acredito que o maior beneficiário foi a população do nosso estado. Não somente na capital, mas no interior de alguns municípios que eu chego presente. E falando que a nossa capital é notória, quanto a participação popular, ela foi nas noites do estado aqui. Hoje, por exemplo, eu estou hoje, em todos os bairros, e não tem mais locais, então eu acredito que a expectativa já tenha sido 100%”, concluiu.