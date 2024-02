Gladson e Tião Bocalom visitam Parque de Exposições e “matam a broca” com guizado

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitaram juntos o Parque de Exposições Wildy Viana, que funciona como abrigo para os atingidos pela cheia do rio Acre. Juntos, os chefes dos poderes executivos estadual e municipal tomaram café e almoçaram na cozinha comunitária do abrigo, onde se serviram com arroz, macarrão, farinha e carne guizada.

Cameli e Bocalom visitaram, além da cozinha, o espaço destinado para pets. Após o encontro com o governador, Tião continuou a visita pelo espaço, participando de brincadeiras com crianças numa tenda montada pela Fundação Garibaldi Brasil, e logo em seguida foi ao espaço montado pelo Ministério Público, e ouviu populares nos espaços de abrigos.

Durante coletiva de imprensa, Gladson Cameli lamentou o momento de crise no contexto das alagações nos municípios acreanos, parabenizou a prefeitura de Rio Branco pelo trabalho na alagação e ofereceu ajuda. “Pelo que eu vejo aqui, o trabalho está sendo bem feito e a gestão do prefeito está de parabéns. O governo do estado está à disposição para as necessidades que possam surgir aqui em Rio Branco, bem como nos demais municípios atingidos”.

O prefeito Tião Bocalom agradeceu antecipação do governo do estado no pedido de reconhecimento de situação de emergência. “Agradeço muito, governador, por ter feito esse pedido porque nos ajudou bastante. Quero agradecer também pelo empenho do Corpo de Bombeiros, que tem sido essencial neste momento. Eu fico feliz porque nós, enquanto prefeitura, estamos fazendo nossa parte, mas o governo também tem feito a sua parte”, declarou.

Durante toda a visita, o secretário de Governo do Estado, Alysson Bestene, pré-candidato a Prefeitura de Rio Branco, se manteve discreto, se aproximando dos chefes do executivo somente no momento da coletiva de imprensa, quando permaneceu atrás do governador e do prefeito de Rio Branco. A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, também participou da comitiva governamental.