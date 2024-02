Gerente da Casa da Lavoura e cantor são as vítimas fatais de acidente da BR-364

Rodrigo Cacho, gerente da Casa da Lavoura de Tarauacá, e o cantor Renato Oliveira, cantor, são as vítimas fatais do acidente que aconteceu na BR-364 entre Feijó e Tarauacá nesta sexta-feira,2. Já o motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, não sofreu nenhum ferimento grave e não deu entrada em nenhum hospital. Ele foi ouvido pela Polícia.

VEJA AQUI: Dois morrem em acidente na BR-364, entre os municípios de Feijó e Tarauacá

A batida que matou os dois foi quase frontal e o carro bateu na roda esquerda do caminhão, que tombou na lateral da estrada. Somente a perícia vai elucidar as causas do acidente.

Além da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal – PRF também se dirigiu para a estrada.