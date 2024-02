Fuga de presos do Acre é a primeira registrada em presídio federal no país

A fuga de dois detentos que participaram de rebelião no estado do Acre e foram transferidos para o presídio federal de Mossoró (RN), de onde escaparam, é a primeira registrada entre internos de uma penitenciária de segurança máxima, que conta com cinco unidades no país.

O caso foi constatado na manhã de hoje (14) por agentes federais. A ocorrência foi confirmada pelo governo do Rio Grande do Norte. Ainda não há detalhes sobre como os detentos fugiram.

Ambos estiveram em rebelião em presídio em 2023 e pertencem ao Comando Vermelho. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que integram a principal facção criminosa do Rio de Janeiro, foram transferidos para a unidade federal após terem participado de uma rebelião no presídio Antônio Amaro Alves, no Acre, em julho do ano passado, segundo fontes ouvidas pelo UOL.

O UOL informou que os fugitivos não integram o alto escalão da facção e que são conhecidos por serem encarregados por assassinatos de pessoas no “tribunal do crime” do Comando Vermelho do Acre.

Deibson cumpria pena de 33 anos por assalto a mão armada. Ele também responde a processos por tráfico de drogas.

Rogério tem suástica tatuada na mão e condenação de cinco anos por tráfico. Ele também responde a processos por homicídio qualificado, roubo e violência doméstica.

Agentes fazem buscas para localizá-los. Policiais federais deram início a uma operação para localizar o paradeiro dos fugitivos. A Polícia Militar do RN disse ter sido acionada às 8h de hoje para participar das buscas.

