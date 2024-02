Flamengo vence Fluminense, se isola na liderança do Carioca

O Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (25), no Maracanã, e ficou muito perto do título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Os gols da partida foram marcados por Pedro e Everton Cebolinha, ambos no segundo tempo. E o segundo tento foi um golaço, com Cebolinha enchendo o pé após Arrascaeta e Pedro trocarem passes de letra.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 24 pontos, manteve a invencibilidade na temporada, e agora precisa só empatar contra o Madureira, na última rodada, para garantir o título da Taça Guanabara.

O Fluminense, por sua vez, segue na segunda posição com 21 pontos, e agora foca no jogo da volta da final da Recopa Sul-Americana, marcado para quinta-feira (29), no mesmo Maracanã. No jogo de ida, a LDU venceu por 1 a 0 em Quito.