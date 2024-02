Filho de Andressa Urach relembra perrengue durante gravação de conteúdo: “Um fedor”

Andressa Urach e o filho, Arthur Urach, participaram do programa do Chupim, na Rádio Metropolitana, e falaram sobre o trabalho juntos. O jovem é quem filma os conteúdos adultos da mãe. No papo, eles relembraram um episódio que aconteceu durante uma das transas da garota de programa.

Ao ser questionado se ficaria com tesão em algum momento, durante o trabalho, Arthur disparou: “Pra mim é um trabalho, realmente, então excitação não tenho nenhuma. Até mesmo porque é a minha mãe e eu não tenho nenhum tipo de tesão por ela. As vezes eu até fico com nojo”, disse ele aos risos.

Arthur e Andressa Urach contaram sobre um dia em que, durante um sexo anal, fezes acabaram saindo. “Eu estava fazendo anal e sem querer sujou, ai ele: ‘Ai, que nojo’”, contou aos risos.

Arthur completou: “Um fedor”, falou.

Em outro momento, Andressa Urach também falou sobre uma decepção que já teve na cama, envolvendo um famoso. Sem citar nomes, dela deu algumas dicas sobre quem era: “É um nome que pode se dizer que é sagrado e tem muita iluminação”, disse. “Foi decepcionante. Foi um coelhinho. Botou, gozou”, revelou a influenciadora.

Fonte: Metrópoles