Filha de Eduardo Veloso, Beatriz, está há 48 horas sem piora em quadro clínico

Foto: assessoria/cedida

A menina Beatriz Velloso, de 10 anos, filha do deputado federal licenciado Eduardo Velloso e da Médica Rejane Velloso, completou as ultimas 48 horas sem piora, segundo comunicação da assessoria de Eduardo neste sábado, 3.

Beatriz foi hospitalizada com pneumonia em Rio Branco e enviada ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, via UTI aérea no dia 23 de janeiro. De acordo com a nota enviada ao ac24horas neste sábado, 3, a menina permanece entubada na UTI e respira com a ajuda de aparelhos.

“Os pais Rejane Velloso e Eduardo Velloso, e um tio que é cirurgião cardíaco estão 24 horas por dia ao lado do leito da Beatriz em oração. Estão muito agradecidos por toda equipe do Dr. Celso Terra, que está cuidando da Beatriz. A família agradece a todos pelas correntes de orações que estão sendo feitas”, diz a nota.