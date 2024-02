Famílias ficam desabrigadas em Assis Brasil e Defesa Civil se prepara para enchente na capital

O nível do Rio Acre já atingiu a cota de alerta no município de Assis Brasil e já desabriga as primeiras famílias no município que faz fronteira com a Bolívia e o Peru, na região do Alto Acre.

O volume de chuvas muito forte fez com que o nível do Rio Acre no município subisse cerca de 18 centímetros por hora no município. Em Iñapari, cidade boliviana, vizinha a Assis Brasil, a quantidade chuvas foi de 180 mm nas últimas 24 horas, volume muito parecido com que o aconteceu em março do ano passado na capital acreana, que provocou o transbordamento de igarapés e atingiu milhares de famílias em Rio Branco.

“É muita chuva, já temos famílias atingidas em Assis Brasil, principalmente indígenas e há alterações muito fortes no nível do rio em Brasileia, Xapuri e Capixaba. O maior problema é que temos previsão de mais chuvas para hoje e os próximos dias”, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.