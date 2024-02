Faccionado de 24 anos é morto a tiros no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco

Por Davi Sahid

O faccionado Wesmailon de Souza Costa, de 24 anos, foi ferido a tiros na madrugada deste sábado, 17, e encontrado morto pela manhã dentro de um córrego situado na rua Progresso no bairro Baixada da Habitasa em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, era por volta de 1h da madrugada, Wesmailon estava na área externa do residencial, quando dois criminosos, pararam em uma motocicleta na frente e o chamaram. Quando Wesmailon saiu no portão, os membros da facção em posse de uma arma de fogo efetuaram cerca de dez tiros contra a vítima, que foi atingida com quatro projeteis na região do peito e costas. Mesmo ferido Wesmailon conseguiu correr e caiu dentro de um córrego, não aguentou aos ferimentos e morreu. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Moradores do residencial que escutaram os tiros saíram de seus apartamentos para averiguar o que tinha acontecido e não encontraram Wesmailon, pensando que ele havia fugido dos seus rivais. Pela manhã os populares fizeram busca na área e encontraram Wesmailon morto dentro do córrego.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, e o Médico plantonista atestou o óbito de Wesmailon.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística.

O corpo do faccionado foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

De acordo com informações da Polícia, Wesmailon já tinha passagens pela justiça pelos crimes de roubo, furto, organização criminosa e tinha migrado de organização criminosa.

O caso o inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).