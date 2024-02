Escolha da realeza e de melhor bloco abrem o Carnaval de Cruzeiro do Sul neste sábado

O Carnaval Cultural Magid Almeida, em Cruzeiro do Sul, terá início na noite deste sábado, 10, no Gamelão da Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade. A festa será aberta pelo prefeito Zequinha Lima e governador Gladson Cameli e a expectativa é de um público de 10 mil pessoas por noite.

Às 20h30 haverá a escolha do rei momo, rainha e rainha gay do Carnaval. Os vencedores levarão como prêmio, R$ 1 mil em dinheiro, cada

Em seguida, os blocos Bar do Hélio na Folia, Tamo junto, Sem nós sem festa, Jararacas e Malas e bombas vão desfilar.

“Será só o tempo dos jurados darem as notas e a gente somar para darmos os resultados”, explica o secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel.

O concurso de blocos vai premiar até o 3º colocado. O vencedor ganha R$ 2.500, o segundo lugar vai levar R$ 1.500 mil e o terceiro ganha R$ 1mil.

Depois dos concursos começa a folia com Dj Magnata, Banda Conexão, Grupo de dança Explosão de Ritmos, banda Trio Furacão, de Rio Branco e Theo Lins e Vanete Lima. As apresentações seguem até as 3 da manhã.

O esquenta do Carnaval Cultural Magid Almeida, com a escolha da realeza estava marcado para a noite desta sexta-feira, 9, mas devido às fortes chuvas, o evento foi remarcado para hoje, 10.