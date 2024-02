Erosão bloqueia BR-364 entre as cidades de Manoel Urbano e Feijó; Dnit tenta recuperar trecho

Uma erosão ocorrida na manhã desta terça-feira, 12, provocou a interrupção do tráfego na BR-364 entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó, na altura do km 368.

Imagens que circulam na internet mostram veículos passando ao lado da rachadura na pista. Pelo risco iminente de acidentes, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) interditou o fluxo no local até que seja feita a recuperação do trecho.

Ricardo Araújo, superintendente do órgão federal no Acre, explicou o que já está sendo feito no local.

“Fechamos o tráfego de veículos por conta do risco de acidentes, é uma erosão que não é provocada por bueiro e sim pela própria movimentação do solo e já estávamos monitorando. Essa recuperação já foi feito três vezes, mas sempre estoura. Temos uma equipe já no local e vamos fazer essa recuperação com pedra”, afirma.

A expectativa, conforme Araújo, é que o serviço seja concluído e o tráfego liberado por volta das 17 horas.