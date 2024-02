Emprego com carteira assinada na iniciativa privada alcança 84 mil trabalhadores acreanos

O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado do Acre cresceu 4,5% em 2023 e encerrou o ano com 73,7% da população empregada (exceto os trabalhadores domésticos e o serviço público) devidamente formalizada. Assim, o Acre entrou 2024 com 84 mil pessoas trabalhando com carteira assinada na iniciativa privada.

No país, o número de empregados com carteira de trabalho no setor privado aumentou 5,8%, ao totalizar 37,7 milhões de pessoas, atingindo também o ponto mais alto da série iniciada em 2012. As demais apresentaram variações positivas. O maior contingente de empregados com carteira de trabalho estava em São Paulo (11,4 milhões), seguido por Minas Gerais (4,3 milhões) e Rio de Janeiro (3,1 milhões).

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado também cresceu no período, chegando a 13,4 milhões (5,9%). Das oito unidades de federação que registraram queda nesse contingente, as maiores variações estavam no Acre (-26,1%), Rondônia (-15,2%) e Mato Grosso (-7,4%). Entre as que tiveram aumento no número de empregados sem carteira, destacaram-se Mato Grosso do Sul (26,5%), Amazonas (25,9%) e Rio Grande do Norte (25,8%).