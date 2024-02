Em Xapuri, acervo da Casa de Chico Mendes é retirado com o avanço das águas

Com 14,65 metros de altura na tarde desta segunda-feira, 26, o Rio Acre já ameaça alguns pontos estratégicos da cidade, como o hospital Epaminondas Jácome, que ainda não teve a decisão de retirada da estrutura para outro local, como aconteceu na enchente do ano passado, quando a medida foi tomada após o rio superar os 15 metros.

De acordo com o diretor da unidade, Celso Paraná, com base nos dados da sala de situação, a decisão de retirada da estrutura para as instalações da Ufac vai depender do comportamento do rio nas próximas horas.

Já a equipe que gerencia a Casa de Chico Mendes, único item tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional no Acre, já pôs em prática o seu plano de contingência no período da manhã. Faltando pouco para a água alcançar a edificação, todo o acervo do líder seringueiro já foi retirado do local.

A casa de Chico Mendes foi reinaugurada no último dia 10 de novembro de 2023, depois de vários anos fechada. O patrimônio já foi completamente inundado pelas águas do Rio Acre em pelo menos três enchentes, sendo a maior em 2025.

Após a enchente de 2015, quando a Casa de Chico Mendes ficou quase toda submersa, a estrutura precisou ser amarrada para minimizar os danos. No ano passado, a mesma medida foi tomada quando o patrimônio foi mais uma vez atingido pela enchente.

Até a última atualização, Xapuri tem 75 famílias afetadas diretamente pela enchente – 25 desabrigadas e 52 desalojadas, totalizando 226 pessoas atingidas. São seis áreas na cidade com pessoas atingidas pelas águas e várias equipes da Defesa Civil estão empenhadas na retirada de famílias.