Em Sena Madureira, corpos de pai e filha que se afogaram em naufrágio são encontrados

osé Ribamar, 38 anos, desapareceu ao tentar salvar sua filha durante o naufrágio de uma embarcação no Rio Purus, em Sena Madureira, na última sexta-feira.

A tragédia ocorreu quando a canoa, transportando oito pessoas, a maioria delas crianças, virou devido a uma correnteza agitada.

O corpo do colono José Ribamar, que morreu durante o naufrágio na comunidade Boca do Caeté, foi encontrado na manhã de hoje boiando, já próximo a boca do iaco, por moradores que passavam pelo local.

O corpo da pequena Rafaela, 9 anos de idade, que morreu no naufrágio juntamente com seu pai José Ribamar na boca do Caeté, foi encontrado na tarde deste domingo,(25), boiando nas águas do rio iaco, na altura da comunidade Campina próximo a boca do iaco.

Os corpos serão resgatados pelos bombeiros e passarão por perícia antes de serem liberados para o enterro, deixando um luto profundo na região.