Em parceria com marca de maquiagem, atriz esconde 80 tatuagens no Grammy

A modelo e atriz teve todas as 80 tatuagens habilmente cobertas para a 66ª premiação anual do Grammy, um processo que levou apenas duas horas para sua equipe de dois maquiadores no total.

Em um vídeo postado no Instagram, a pele de Jackson é pintada, escovada e pulverizada com uma cor marfim convincente. No tapete vermelho, seu corpo – que já foi um bloco de rabiscos de tinta colorida e linhas pretas – era uma impressionante tela em branco, enfatizada por um vestido justo e recortado assimétrico de Celine.

Embora a transformação de Jackson tenha sido uma colaboração inteligente com a marca de maquiagem CoverFx, a camuflagem de tatuagem temporária se tornou uma tendência como uma técnica essencial de maquiagem para celebridades.

Na Coreia do Sul, as tatuagens existem em uma área legal cinzenta – o que significa que os ídolos do K-Pop muitas vezes evitam o estigma social usando bandagens ou maquiagem para escondê-las em apresentações transmitidas.

Ao filmar a série “The Bear”, do Disney+, o ator Jeremy Allen White exigiu extensa cobertura de tatuagem (e reaplicação temporária de tatuagem) que resistiria às filmagens por horas em uma cozinha quente.

Da mesma forma, para o filme “My Policeman” de 2022, a tinta distintiva de Harry Styles foi retocada até o esquecimento – uma tarefa que levou duas horas e exigiu que Styles usasse uma máscara de gás na cadeira de maquiagem. “Eu me olhava sem tatuagens e pensava, ‘olha esse corpo chato’”, disse ele à Teen Vogue.

Mas a capacidade de cancelar a arte corporal permanente, mesmo que apenas por uma noite, parece atrair alguns que estão no centro das atenções. Em 2014, Amber Rose ganhou as manchetes ao comparecer ao Grammy com um visual decididamente despojado.

Ela usava um vestido Naeem Khan dourado com lantejoulas art déco, as duas mangas da tatuagem completamente apagadas ℃– seu vazio acentuado por uma pitada de brilho corporal.

No sábado, Lana del Rey chegou ao pré-Grammy Gala com algumas tatuagens quase imperceptíveis, aparecendo por meio de uma camada de maquiagem. O romântico vestido preto Vivienne Westwood de Rey emoldurava perfeitamente seu decote, bem como duas tatuagens desbotadas na clavícula.

Em outro lugar no tapete vermelho, enquanto Rey e Jackson disfarçavam suas tatuagens, Doja Cat (que ganhou três prêmios nesta temporada) entrou de cara no mundo das tatuagens – embora temporárias.

Seu vestido espartilho transparente em tom de pele foi combinado com uma galeria de tatuagens removíveis, desde um imponente peitoral de uma catedral gótica até gárgulas e estátuas românicas. Ninguém precisava perguntar quem ela estava vestindo também. A estilista de sua roupa, Dilara Findikoglu, estava estampada em fonte do inglês antigo em sua testa.

Até a tecnologia das tatuagens impermanentes mudou. Uma toalha molhada e papel de transferência não são mais sua única opção. Agora, a tinta pode ser inteligente. O estúdio de tatuagem de celebridades Bang Bang e a equipe de pesquisa Hyprskin lançaram este ano “ Magic Ink ”, uma nova fórmula de tinta sensível à luz que promete ser “regravável, apagável e reprogramável”.

Usando partículas fotocrômicas que reagem à luz UV, a estrutura molecular — e, portanto, a aparência externa — da Magic Ink pode ser alterada por comprimentos de onda de luz específicos. Resumindo, as tatuagens futuras podem ser tão personalizáveis ​​e evasivas quanto um quadro branco de sala de aula.

Uma das formas de arte mais antigas, que remonta pelo menos a 5.000 a.C., as tatuagens já foram inteiramente definidas por sua permanência. Agora, eles são quase tão intercambiáveis ​​quanto uma joia.

Outrora um sinal de compromisso, às vezes até um emblema de comunidade, o significado de uma tatuagem pode estar mudando. Quer se trate de uma peça temporária que desaparece em questão de semanas ou de uma imagem com tinta que pode ser removida para combinar com uma roupa, a cultura da arte corporal se ampliou para incluir aqueles que veem sua anatomia com a fixidez de uma gravura.