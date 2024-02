Edital de Premiação da Cultura Hip-Hop 2023: Seleção terá início na segunda (19)

A etapa atual é de avaliação das candidaturas apresentadas pela Comissão de Seleção, composta por especialistas da sociedade civil e da academia. Essa equipe será responsável por analisar as 2671 iniciativas inscritas. É preciso garantir a qualidade e a relevância das análises realizadas”, informou a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg, ao destacar que o processo de seleção das iniciativas terá início na próxima segunda-feira, dia 19.

O grupo de avaliadores é resultado da cooperação firmada com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), para o desenvolvimento do projeto “Diagnóstico da Diversidade da Cultura Hip-Hop Brasileira”. O objetivo da parceria é realizar o mapeamento da cultura Hip-Hop, de forma a identificar e melhor compreender sua diversidade e potencialidades presentes nos territórios.

“Nosso compromisso é reconhecer a potência transformadora do Hip-Hop nas periferias urbanas e sua influência positiva na juventude negra. Este movimento é um espaço de expressão, empoderamento e construção comunitária, desempenhando um papel fundamental na promoção da inclusão social, no combate à violência e na valorização da vida”, destaca Karina Gama, diretora de Promoção da Diversidade Cultural da SCDC.

Construção Nacional da Cultura Hip-Hop 2023 – A Política de base comunitária reconstruindo o Brasil desempenha um importante passo no reconhecimento e na valorização da cadeia produtiva da cultura Hip-Hop. A iniciativa visa fomentar a produção artística e cultural, incentivando a profissionalização de jovens artistas, agentes e produtores de cultura, na geração de emprego e renda e fortalecendo a economia criativa. Serão destinados R$ 6 milhões, distribuídos entre 325 iniciativas.

O resultado final tem previsão de divulgação até a última semana de março. A ação ocorre simultaneamente à fase de análise de recursos pela Comissão de Avaliação do Prêmio Cultura Viva Sérgio Mamberti, ambos organizados pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. As duas ações receberam alto volume de inscritos, reiterando a relevância dos editais de premiação na revitalização do Ministério da Cultura e o compromisso de assegurar a presença da cultura Hip-Hop no âmbito do Sistema Nacional de Cultura.