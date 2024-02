Detento que foi baleado durante troca de tiro , vai retirar bolsa de colostomia e foge da Fundhacre

Por Davi Sahid

O detento Geraldo Gomes de Oliveira, de 35 anos, liderança da facção Bonde dos 13, que estava preso no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, situado na Estrada do Barro Vermelho em Rio Branco, fugiu da Fundação Hospitalar na noite deste sábado, 17.

Geraldo estava preso desde o dia 13 de novembro de 2021, após trocar tiro com Policiais Militares em uma área de mata localizada na Rua do Passeio no bairro Taquari no Segundo Distrito de Rio Branco.

O detento de alta periculosidade possui várias condenações no judiciário, inclusive pelo crime de homicídio, também planejou uma fuga no Pronto-Socorro de Rio Branco, no dia 22 de Dezembro de 2021, enquanto estava internado, mas seu plano foi descoberto pela inteligência da Polícia Penal, os comparsas de Geraldo pretendiam resgatá-lo.

Informações repassadas a reportagem, na noite deste sábado, 17, Geraldo estava internado para a retirada de uma bolsa de colostomia, quando aproveitou o momento e fugiu pelo teto da Fundação Hospitalar e entrou por uma área de mata.

Policiais Penais seguem em busca de localizar o fugitivo que ainda está com a bolsa de colostomia, porém até o término desta reportagem ele não havia sido encontrado.

O caso será investigado pela Segurança Pública do Estado.