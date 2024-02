Destaque da Copa SP, Tomate desiste de futebol: “se aproveitaram de mim”

Tomate, foi goleiro do sub-20 do Botafogo — Foto: Vitor Silva/Botafogo

O ex-botafogo Eduardo Silva, conhecido no Brasil como Goleiro Tomate, que ficou famoso nas redes sociais depois de ser substituído em um jogo da Copinha em 2022, anunciou o afastamento do futebol profissional como jogador.

Numa rede social, Tomate disse que viveu bons e maus momentos no futebol, o que levou à reflexão sobre seu futuro profissional. “Vi muita coisa nos bastidores que me fizeram pensar diferente e depois de tanto me verem com uma oportunidade pra se aproveitarem de mim, decidi realmente me tornar oportunidade”, disse.

Em outras publicações, Tomate anunciou a pretensão de “abrir um lugar” onde pessoas talentosas no esporte possam ter apoio para se profissionalizar. “Um lugar onde as pessoas possam ir pra morar, jogar, trabalhar, se desenvolver, ter segurança, educação, poder criar seus filhos dentro de um cenário de oportunidades, uma economia à parte. Não necessariamente uma fundação ou um complexo, algo mais como uma fraternidade, sabe? Só que gigante, com os membros tendo direito a descontos, material praticamente a preço de custo”, publicou.

Tomate confessa que o projeto é ambicioso e ainda não está sequer no papel, mas convidou os seguidores em rede social a contribuir para o projeto.