Desabrigados da Cadeia Velha, Habitasa e Cidade Nova vão para o Parque de Exposições

Com o nível do rio aumentando ainda mais, as sete escolas públicas transformadas em abrigos já estão lotadas.

Com isso, na manhã deste domingo, 25, familiais que precisam sair de suas casas por causa da enchente do Rio Acre estão sendo levadas para o Parque de Exposições, na região do 2º Distrito de Rio Branco.

Duas famílias, uma da Cadeia Velha e outra da Baixada da Habitasa, já foram levadas e outras três, do Bairro Cidade Nova, estão a caminho. A prefeitura intensificou a construção dos boxes para receber as famílias.

Uma preocupação em toda enchente é em relação aos animais domésticos pertencentes às famílias desabrigadas. A prefeitura informou que está construindo um espaço destinado a receber os animais no Parque de Exposições, assim como aconteceu na enchente do ano passado.