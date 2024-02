Deolane posta foto com cordão de chefe do tráfico da Maré, e polícia apura ligação

Na madrugada desta quarta-feira (14), ela postou vídeos em sua conta no Instagram. Em um deles, ela aparece com o cordão de ouro do chefe do tráfico da favela, Thiago da Silva Folly, o TH.

“Queremos entender quem a convidou, se recebeu para fazer presença VIP, explicar essa relação dela e da irmã com o TH. Ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso”, diz o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE.

No início da noite desta quarta (14), a influencer postou um vídeo em suas redes sociais admitindo que tirou foto com o cordão.