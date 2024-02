CRM recomenda suspensão de processo seletivo da Sesacre devido às enchentes

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) emitiu uma recomendação à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), nesta terça-feira, 27, para suspender a realização do Processo Seletivo Simplificado, que estava agendado para o próximo domingo, 3 de março. A medida foi sugerida em decorrência das enchentes que assolam diversas cidades acreanas e da situação de emergência decretada pelo governo do estado.

As fortes chuvas que castigam a região deixaram milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas. Em face desse cenário, o CRM-AC considerou imperativo que os esforços sejam concentrados na assistência às vítimas e na mitigação dos impactos das enchentes.

A presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre, Dra. Leuda Dávalos, destacou a importância de direcionar os recursos humanos e logísticos para o socorro, assistência e reabilitação das áreas afetadas, priorizando a segurança e o bem-estar da população acreana.

A recomendação do CRM-AC ressalta que todos os municípios onde seriam realizadas as provas do Processo Seletivo encontram-se em situação de emergência devido às enchentes, inclusive reconhecida pelo Governo Federal.

Diante disso, a Sesacre é instada a acatar a recomendação do CRM-AC, suspendendo o Processo Seletivo Simplificado pelo mesmo período do decreto de situação de emergência.