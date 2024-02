Criminosos que se preparavam pra fazer ataques contra facção rival, são detidos com 3 armas de fogo

Por Davi Sahid

Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam na manhã desta terça-feira, 6, Omar Cavalcante de Souza Filho, de 20 anos e apreenderam dois adolescentes, um de 15 e ou 16 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A detenção do trio e apreensões das armas de fogo ocorreram na rua Praia da Base no Loteamento Praia do Amapá no bairro Taquari no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações do Tenente Coronel Russo, a Polícia Militar recebeu um denúncia anônima que uma uma casa abandonada, usada como esconderijo havia criminosos armados, aguardando o momento para cometer ataques contra uma organização criminosa. Os Policiais se deslocaram até ao local, fizeram o cerco, adentraram e encontraram os faccionados dormindo. Foi feito uma busca em toda casa e em posse dos criminosos foram encontrados dois revólveres calibre 38, com 17 munições e uma pistola 380 com 32 munições, totalizando 49 munições.

O Comandante Russo relatou ainda a reportagem Omar Cavalcante, já tem passagem pela justiça pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, disse ainda que na última terça-feira o Pai dos dois menores também foi preso.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e apreensão e o trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.