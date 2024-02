Criminosos em moto abordam jovem em frente de mercearia e o ferem com 12 tiros no Taquari

Por Davi Sahid

João Paulo Farias de Jesus, de 21 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado, 24, após ser ferido a tiros na frente de uma mercearia situada na rua Baguari no bairro Taquari no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, João Paulo estava sentado na frente da mercearia quando dois homens não identificados, chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu e em posse de uma pistola calibre 380 efetuou vários tiros na direção da vítima que foi atingida com três projéteis nas costas, dois nas pernas, um na virilha e seis não região entre o peito e abdômen. Após ação os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica e outra de suporte avançado. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam João Paulo ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito Criminal e em seguida colheram as características dos autores do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não forem encontrados.

A Polícia acredita que o crime pode estar relacionado a guerra entre facções.

O caso segue inicialmente sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).